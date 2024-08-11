Рейтинг@Mail.ru
"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vagenknekht-1965481164.html
"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага
"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага - РИА Новости, 11.08.2024
"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага
Размещение американского оружия в ФРГ сделает из Германии главную мишень для российских ракет, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND. "Это... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:55
2024-08-11T09:55
в мире
германия
россия
сара вагенкнехт
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Размещение американского оружия в ФРГ сделает из Германии главную мишень для российских ракет, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND. "Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она. Вагенкнехт добавила, что есть причины, по которым ни одна европейская страна не разместила такие ракеты на своей территории. В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
https://ria.ru/20240728/putin-1962487594.html
https://ria.ru/20240811/plan-1965267921.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, сша
В мире, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, США
"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага

Вагенкнехт: размещение оружия США сделает из ФРГ главную мишень для ракет РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Размещение американского оружия в ФРГ сделает из Германии главную мишень для российских ракет, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND.

"Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она.
Президент Владимир Путин выступает на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
28 июля, 11:31
Вагенкнехт добавила, что есть причины, по которым ни одна европейская страна не разместила такие ракеты на своей территории.

В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
Ракета Фау-2 в Национальном музее ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Уничтожат за две недели". Раскрыт план ядерной войны против России
08:00
 
В миреГерманияРоссияСара ВагенкнехтСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала