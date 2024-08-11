https://ria.ru/20240811/vagenknekht-1965481164.html

"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага

"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага - РИА Новости, 11.08.2024

"Главная мишень". В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага

Размещение американского оружия в ФРГ сделает из Германии главную мишень для российских ракет, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND. "Это... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:55

2024-08-11T09:55

2024-08-11T09:55

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Размещение американского оружия в ФРГ сделает из Германии главную мишень для российских ракет, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND. "Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она. Вагенкнехт добавила, что есть причины, по которым ни одна европейская страна не разместила такие ракеты на своей территории. В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.

https://ria.ru/20240728/putin-1962487594.html

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в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, сша