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В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html
В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы
В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы - РИА Новости, 11.08.2024
В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы
Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:38
2024-08-11T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
николай азаров (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна", — отметил он.По мнению эксперта, проблема Киева сейчас даже не в том, что ей некого отправить на поле боя, а в тенденции развития страны и в вопросе физического выживания. Джонсон отметил, что сейчас каждая семья должна иметь трех или четырех детей, чтобы увеличить численность населения Украины, но страна движется в противоположном направлении.В понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html
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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы

Джонсон: Украину ждет физическое вымирание из-за демографического кризиса

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна", — отметил он.
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По мнению эксперта, проблема Киева сейчас даже не в том, что ей некого отправить на поле боя, а в тенденции развития страны и в вопросе физического выживания. Джонсон отметил, что сейчас каждая семья должна иметь трех или четырех детей, чтобы увеличить численность населения Украины, но страна движется в противоположном направлении.
В понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНиколай Азаров (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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