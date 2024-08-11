https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html

В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы

В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы - РИА Новости, 11.08.2024

В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы

Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:38

2024-08-11T19:38

2024-08-11T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николай азаров (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна", — отметил он.По мнению эксперта, проблема Киева сейчас даже не в том, что ей некого отправить на поле боя, а в тенденции развития страны и в вопросе физического выживания. Джонсон отметил, что сейчас каждая семья должна иметь трех или четырех детей, чтобы увеличить численность населения Украины, но страна движется в противоположном направлении.В понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, николай азаров (политик), центральное разведывательное управление (цру)