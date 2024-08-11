В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы
Джонсон: Украину ждет физическое вымирание из-за демографического кризиса
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нарастающий демографический кризис приведет к фактическому краху Украину как государства, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна", — отметил он.
По мнению эксперта, проблема Киева сейчас даже не в том, что ей некого отправить на поле боя, а в тенденции развития страны и в вопросе физического выживания. Джонсон отметил, что сейчас каждая семья должна иметь трех или четырех детей, чтобы увеличить численность населения Украины, но страна движется в противоположном направлении.
В понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.