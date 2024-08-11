Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в городе Сумы прогремела серия взрывов
© iStock.com / Ioanna_alexaГород Сумы на Украине
© iStock.com / Ioanna_alexa
Город Сумы на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
"В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Спустя четыре минуты телеканал сообщил о повторных взрывах, прогремевших в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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