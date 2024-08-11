На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
Меркурис заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сказал он.
"В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сказал он.
Меркурис добавил, что Курск очень хорошо защищен, а Украина ничего не выиграет от этой атаки.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.