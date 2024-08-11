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На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 11.08.2024 (обновлено: 17:31 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965502609.html
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области
ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "В этой операции украинцы понесли очень... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:19
2024-08-11T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сказал он. Меркурис добавил, что Курск очень хорошо защищен, а Украина ничего не выиграет от этой атаки.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479158.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

Меркурис заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области
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Меркурис добавил, что Курск очень хорошо защищен, а Украина ничего не выиграет от этой атаки.

Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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