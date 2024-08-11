https://ria.ru/20240811/ukraina-1965502609.html

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "В этой операции украинцы понесли очень... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:19

2024-08-11T13:19

2024-08-11T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ понесли огромные потери в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине", — сказал он. Меркурис добавил, что Курск очень хорошо защищен, а Украина ничего не выиграет от этой атаки.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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в мире, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия