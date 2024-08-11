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Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965486014.html
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области
Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:54
2024-08-11T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
конотоп
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ми-24
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "По словам агентуры (пророссийского - ред.) сопротивления, в ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома. Там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных", - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что рядом с вертодромом расположена больница для пострадавших иностранных наемников и офицеров ВСУ. После ударов в сторону вертодрома направились кареты скорой помощи, но их остановили на блокпосте, так как из госпиталя на "скорых" вывозили "особых пациентов", отметил он. По данным подполья, вертодром используется для обучения управлению иностранной военной техникой, на территории также есть большие ангары, в которых хранятся боекомплект и техника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
конотоп
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в мире, конотоп, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, ми-24
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Ми-24
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области

Лебедев: подполье сообщило о 2 ударах по вертодрому в Конотопе Сумской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский боевой вертолет
Украинский боевой вертолет - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский боевой вертолет. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"По словам агентуры (пророссийского - ред.) сопротивления, в ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома. Там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных", - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что рядом с вертодромом расположена больница для пострадавших иностранных наемников и офицеров ВСУ. После ударов в сторону вертодрома направились кареты скорой помощи, но их остановили на блокпосте, так как из госпиталя на "скорых" вывозили "особых пациентов", отметил он.
По данным подполья, вертодром используется для обучения управлению иностранной военной техникой, на территории также есть большие ангары, в которых хранятся боекомплект и техника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонотопСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныМи-24
 
 
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