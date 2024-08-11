https://ria.ru/20240811/ukraina-1965486014.html
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области
Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:54
2024-08-11T10:54
2024-08-11T10:54
специальная военная операция на украине
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конотоп
сумская область
сергей лебедев
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ми-24
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "По словам агентуры (пророссийского - ред.) сопротивления, в ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома. Там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных", - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что рядом с вертодромом расположена больница для пострадавших иностранных наемников и офицеров ВСУ. После ударов в сторону вертодрома направились кареты скорой помощи, но их остановили на блокпосте, так как из госпиталя на "скорых" вывозили "особых пациентов", отметил он. По данным подполья, вертодром используется для обучения управлению иностранной военной техникой, на территории также есть большие ангары, в которых хранятся боекомплект и техника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конотоп, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, ми-24
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Ми-24
Подполье сообщило об ударах по вертодрому в Сумской области
Лебедев: подполье сообщило о 2 ударах по вертодрому в Конотопе Сумской области
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Два удара нанесены по вертодрому в городе Конотоп Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"По словам агентуры (пророссийского - ред.) сопротивления, в ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома. Там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, используемые в основном для заброски диверсионных групп и эвакуации военных", - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что рядом с вертодромом расположена больница для пострадавших иностранных наемников и офицеров ВСУ
. После ударов в сторону вертодрома направились кареты скорой помощи, но их остановили на блокпосте, так как из госпиталя на "скорых" вывозили "особых пациентов", отметил он.
По данным подполья, вертодром используется для обучения управлению иностранной военной техникой, на территории также есть большие ангары, в которых хранятся боекомплект и техника.