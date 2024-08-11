https://ria.ru/20240811/ukraina-1965480798.html

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - РИА Новости, 11.08.2024

В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украину ждет участь санитарной зоны. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:49

2024-08-11T09:49

2024-08-11T09:49

специальная военная операция на украине

украина

владимир константинов

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украину ждет участь санитарной зоны. "Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав РФ, станет санитарной зоной", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас киевский режим делает все, чтобы превратить остатки Украины в непригодную для жизни территорию. "Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название "Украина", это не первый и не второй такой период", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир константинов, в мире, республика крым