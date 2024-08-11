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В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965480798.html
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны - РИА Новости, 11.08.2024
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украину ждет участь санитарной зоны. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:49
2024-08-11T09:49
специальная военная операция на украине
украина
владимир константинов
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украину ждет участь санитарной зоны. "Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав РФ, станет санитарной зоной", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас киевский режим делает все, чтобы превратить остатки Украины в непригодную для жизни территорию. "Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название "Украина", это не первый и не второй такой период", - сказал глава парламента.
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украина
республика крым
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украина, владимир константинов, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Константинов, В мире, Республика Крым
В Крыму предрекли Украине участь санитарной зоны

Глава парламента Крыма Константинов: Украину ждет участь санитарной зоны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украину ждет участь санитарной зоны.
«
"Все идет к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдет в состав РФ, станет санитарной зоной", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сейчас киевский режим делает все, чтобы превратить остатки Украины в непригодную для жизни территорию.
"Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название "Украина", это не первый и не второй такой период", - сказал глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир КонстантиновВ миреРеспублика Крым
 
 
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