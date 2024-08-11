https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479840.html

В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область

В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024

В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область

Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:29

2024-08-11T09:29

2024-08-11T09:32

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россия

курская область

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Давайте не будем обманывать себя", — призвал он.Репке добавил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части России — довольно рискованная затея. Если у украинской армии есть свободные пять тысяч солдат и достаточное количество западной техники, было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, заключил он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html

россия

курская область

украина

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в мире, россия, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины