https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479840.html
В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область
В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область
Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:29
2024-08-11T09:29
2024-08-11T09:32
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Давайте не будем обманывать себя", — призвал он.Репке добавил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части России — довольно рискованная затея. Если у украинской армии есть свободные пять тысяч солдат и достаточное количество западной техники, было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, заключил он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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в мире, россия, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область
Репке: Украине придется выйти с территории России
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х
.
"Давайте не будем обманывать себя", — призвал он.
Репке добавил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части России — довольно рискованная затея. Если у украинской армии есть свободные пять тысяч солдат и достаточное количество западной техники, было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, заключил он.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.