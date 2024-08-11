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На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479158.html
На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области
На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области
ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator. "<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:22
2024-08-11T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
украина
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator. "&lt;…&gt; Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российская авиация и боеприпасы "Ланцет" начинают наносить урон линиям снабжения Украины. Кроме того, в вылазке в Курскую область мало смысла, так как для закрепления там нужно много живой силы, а у Москвы больше резервов. Вместе с тем, российская армия продолжает теснить ВСУ на Донбассе, пишет Spectator. Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965453187.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Украина
На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области

Spectator: ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator.

"<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что российская авиация и боеприпасы "Ланцет" начинают наносить урон линиям снабжения Украины.

Кроме того, в вылазке в Курскую область мало смысла, так как для закрепления там нужно много живой силы, а у Москвы больше резервов.

Вместе с тем, российская армия продолжает теснить ВСУ на Донбассе, пишет Spectator.

Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьУкраина
 
 
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