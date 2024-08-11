https://ria.ru/20240811/ukraina-1965479158.html

На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области

На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области

ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator. "<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:22

2024-08-11T09:22

2024-08-11T09:22

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator. "<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российская авиация и боеприпасы "Ланцет" начинают наносить урон линиям снабжения Украины. Кроме того, в вылазке в Курскую область мало смысла, так как для закрепления там нужно много живой силы, а у Москвы больше резервов. Вместе с тем, российская армия продолжает теснить ВСУ на Донбассе, пишет Spectator. Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html

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