На Западе сделали важное заявление о ситуации в Курской области
Spectator: ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, пишет The Spectator.
"<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации.
"<…> Эти БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российская авиация и боеприпасы "Ланцет" начинают наносить урон линиям снабжения Украины.
Кроме того, в вылазке в Курскую область мало смысла, так как для закрепления там нужно много живой силы, а у Москвы больше резервов.
Вместе с тем, российская армия продолжает теснить ВСУ на Донбассе, пишет Spectator.
Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Кроме того, в вылазке в Курскую область мало смысла, так как для закрепления там нужно много живой силы, а у Москвы больше резервов.
Вместе с тем, российская армия продолжает теснить ВСУ на Донбассе, пишет Spectator.
Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.