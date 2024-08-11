https://ria.ru/20240811/ukraina-1965461219.html

На западе Украины объявили воздушную тревогу

На западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.08.2024

На западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях на западе Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T04:35

2024-08-11T04:35

2024-08-11T04:35

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волынская область

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ровненской и Волынской областях на западе Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Ровненской области звучит с 3.23 мск. В Волынской области сигнал тревоги объявили в 4.18 По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по-прежнему звучит в Киеве, Киевской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

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в мире, волынская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины