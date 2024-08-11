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Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 11.08.2024 (обновлено: 14:22 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/udary-1965504029.html
Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России
Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России - РИА Новости, 11.08.2024
Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России
Жёсткий ответ вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:30
2024-08-11T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
брянская область
мария захарова
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жёсткий ответ вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства."Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - сказала Захарова.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, брянская область, мария захарова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Брянская область, Мария Захарова, Безопасность
Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России

Захарова: жесткий ответ на удары ВСУ по регионам России не заставит себя ждать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жёсткий ответ вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
"Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБрянская областьМария ЗахароваБезопасность
 
 
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