https://ria.ru/20240811/udary-1965504029.html

Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России

Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России - РИА Новости, 11.08.2024

Захарова пригрозила жестким ответом на удары ВСУ по России

Жёсткий ответ вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:30

2024-08-11T13:30

2024-08-11T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

брянская область

мария захарова

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жёсткий ответ вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства."Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - сказала Захарова.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, брянская область, мария захарова, безопасность