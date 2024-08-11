https://ria.ru/20240811/udary-1965495176.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам ВСУ в Полтавской области

Подполье сообщило об ударах по военным объектам ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 11.08.2024

Подполье сообщило об ударах по военным объектам ВСУ в Полтавской области

Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:09

2024-08-11T12:09

2024-08-11T12:12

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале, ссылаясь на своих коллег. "Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск - ред.) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции "Кагалымская". Рядом со станцией есть бывшая военная часть, с разветвленной сетью туннелей. И немного дальше взлетная полоса аэродрома "Большая Кохновка", летное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолеты", - написал он. По словам Лебедева, указанные туннели военной части используются для производства беспилотников, которые также запускаются со взлетной полосы. После взрывов в сторону училища и железнодорожной станции направились более десяти автомобилей скорой помощи, добавил он. "В 2.22 в том же направлении был еще один взрыв. После второго взрыва дороги перекрыты, идет полный досмотр. Также начался поквартирный обход в прилегающем микрорайоне "Ближний Молодежный", - заключил Лебедев.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

кременчуг

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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины