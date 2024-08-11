https://ria.ru/20240811/udar-1965557705.html

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетным топливом в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетным топливом в Сумской области - РИА Новости, 11.08.2024

Подполье сообщило об ударе по складам с ракетным топливом в Сумской области

В Сумской области поразили склады с ракетным топливом и кассетным вооружением для РСЗО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:53

2024-08-11T20:53

2024-08-11T21:42

специальная военная операция на украине

сумская область

безопасность

сергей лебедев

курская область

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. В Сумской области поразили склады с ракетным топливом и кассетным вооружением для РСЗО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его данным, удар нанесли в 20:00 мск по складским помещениям в районе станции Шостка."Местные жители слышали мощный взрыв и потом небольшую серию взрывов послабее. <...> В подземной части шосткинского завода "Свема" производят какие-то химикаты, cопротивление сообщает, что ракетное топливо, а также кассетное вооружение для РСЗО. Один из складов использовали как хранилище для ракет РСЗО. Судя по детонации, прилетело именно туда", — рассказал Лебедев.Ранее в воскресенье украинские СМИ не раз передавали о взрывах в Сумах и Сумском районе, а местные власти сообщили об ударе по объектам инфраструктуры, не уточнив их тип и точное местоположение. Днем российское Минобороны заявило, что армия поразила три пусковые установки и уничтожила радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК "Patriot" в районе города Лебедин Сумской области.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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