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Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ в Сумах - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 11.08.2024 (обновлено: 11:38 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/udar-1965490661.html
Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ в Сумах - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ в Сумах
Вечером 10 августа нанесен удар по колонне украинских военных, двигавшейся в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:36
2024-08-11T11:38
специальная военная операция на украине
курская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Вечером 10 августа нанесен удар по колонне украинских военных, двигавшейся в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 20:00 10 августа в Сумах слышали отдаленный, но мощный взрыв… Взрыв был по направлению к границе с Курской областью, куда буквально за 2 часа до того отправилась колонна в шесть грузовиков, с прицепленными гаубицами и четырьмя автобусами с личным составом", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, после удара один из этих автобусов буксировал грузовик в обратном направлении, на автобусе были следы осколочного поражения.
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курская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ в Сумах

Подполье: ВС РФ ударили по колонне ВСУ, двигавшейся в сторону Курской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Вечером 10 августа нанесен удар по колонне украинских военных, двигавшейся в сторону Курской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В 20:00 10 августа в Сумах слышали отдаленный, но мощный взрыв… Взрыв был по направлению к границе с Курской областью, куда буквально за 2 часа до того отправилась колонна в шесть грузовиков, с прицепленными гаубицами и четырьмя автобусами с личным составом", - сказал собеседник агентства.
По данным подполья, после удара один из этих автобусов буксировал грузовик в обратном направлении, на автобусе были следы осколочного поражения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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