В ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов
ЦБ: ставка может быть 20% и выше, если будут сомнения в замедлении инфляции
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центробанк может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью "Российской газете".
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"Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента", — так он ответил на вопрос, при каких условиях регулятор продолжит поднимать ключевую ставку.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
По словам Заботкина, на решение Центробанка могут также повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых — значительное ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта.
ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.