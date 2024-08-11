https://ria.ru/20240811/tsb-1965465583.html

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов - РИА Новости, 11.08.2024

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:15

2024-08-11T06:15

2024-08-11T09:48

экономика

цены на нефть

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центробанк может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". "Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента", — так он ответил на вопрос, при каких условиях регулятор продолжит поднимать ключевую ставку. По словам Заботкина, на решение Центробанка могут также повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых — значительное ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта.ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html

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экономика, цены на нефть, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)