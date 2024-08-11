https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html

В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике

В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике - РИА Новости, 11.08.2024

В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике

Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:12

2024-08-11T06:12

2024-08-11T06:12

экономика

цены на нефть

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что приведет к рецессии, считает зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". "Чем более значительный перегрев случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону. Что приведет к рецессии. Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие", - заявил он.Он отметил, что уже на протяжении нескольких кварталов наблюдаются высокие темпы экономического роста в стране. Но если до середины прошлого года они сопровождались умеренным ростом цен после их резкого скачка весной 2022 года, то со второй половины прошлого года налицо повторное ускорение инфляции. Зампред ЦБ поясняет, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер и был основан на привлечении ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). А в течение последнего года рост выпуска товаров и услуг связан не только с поступательным расширением наших производственных возможностей, но и с перегревом спроса - именно об этом сигнализирует значительное усиление инфляции. Если в РФ не сдержать спрос, то компании будут агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, а граждане, опасаясь раскручивания инфляции, - бежать за кредитами и скупать товары впрок, подчеркнул Заботкин Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным – 0,5-1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который "убежал вперед" из-за резкого рывка 2023-2024 годов, "возьмет паузу", то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.

https://ria.ru/20240322/tsb-1934971493.html

https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)