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В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике - РИА Новости, 11.08.2024
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06:12 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике - РИА Новости, 11.08.2024
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике
Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:12
2024-08-11T06:12
экономика
цены на нефть
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что приведет к рецессии, считает зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью "Российской газете". "Чем более значительный перегрев случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону. Что приведет к рецессии. Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие", - заявил он.Он отметил, что уже на протяжении нескольких кварталов наблюдаются высокие темпы экономического роста в стране. Но если до середины прошлого года они сопровождались умеренным ростом цен после их резкого скачка весной 2022 года, то со второй половины прошлого года налицо повторное ускорение инфляции. Зампред ЦБ поясняет, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер и был основан на привлечении ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). А в течение последнего года рост выпуска товаров и услуг связан не только с поступательным расширением наших производственных возможностей, но и с перегревом спроса - именно об этом сигнализирует значительное усиление инфляции. Если в РФ не сдержать спрос, то компании будут агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, а граждане, опасаясь раскручивания инфляции, - бежать за кредитами и скупать товары впрок, подчеркнул Заботкин Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным – 0,5-1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который "убежал вперед" из-за резкого рывка 2023-2024 годов, "возьмет паузу", то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.
https://ria.ru/20240322/tsb-1934971493.html
https://ria.ru/20231010/inflyatsiya-1901846428.html
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экономика, цены на нефть, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике

ЦБ: чем сильнее перегрев в экономике, тем выше вероятность рецессии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что приведет к рецессии, считает зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью "Российской газете".
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"Чем более значительный перегрев случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону. Что приведет к рецессии. Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие", - заявил он.
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Он отметил, что уже на протяжении нескольких кварталов наблюдаются высокие темпы экономического роста в стране. Но если до середины прошлого года они сопровождались умеренным ростом цен после их резкого скачка весной 2022 года, то со второй половины прошлого года налицо повторное ускорение инфляции.
Зампред ЦБ поясняет, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер и был основан на привлечении ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). А в течение последнего года рост выпуска товаров и услуг связан не только с поступательным расширением наших производственных возможностей, но и с перегревом спроса - именно об этом сигнализирует значительное усиление инфляции.
Если в РФ не сдержать спрос, то компании будут агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, а граждане, опасаясь раскручивания инфляции, - бежать за кредитами и скупать товары впрок, подчеркнул Заботкин
Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным – 0,5-1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который "убежал вперед" из-за резкого рывка 2023-2024 годов, "возьмет паузу", то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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