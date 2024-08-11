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ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана - РИА Новости, 11.08.2024
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22:54 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tsakhal--1965567949.html
ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана
ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана - РИА Новости, 11.08.2024
ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана
Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что армия находится "на повышенном уровне готовности" на фоне возможной атаки... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:54
2024-08-11T22:54
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
хамас
оон
исмаил хания
али хаменеи
израиль
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что армия находится "на повышенном уровне готовности" на фоне возможной атаки Израиля Ираном, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление Хагари. "Он (Хагари - ред.) заявил, что войска развернуты и находятся на повышенном уровне готовности", - сообщает газета со ссылкой на заявление представителя, опубликованное в соцсети X. Согласно изданию, Хагари добавил, что никаких изменений не вводится в инструкцию по чрезвычайным ситуациям для граждан страны несмотря на возможную атаку Израиля Ираном. Корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника ранее заявил, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа. Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе. Эти учения проходят на фоне обострения напряженности в регионе после гибели 31 июля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240805/iran-1964117063.html
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израиль
тегеран (город)
иран
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, хамас, оон, исмаил хания, али хаменеи, израиль, тегеран (город), иран, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ХАМАС, ООН, Исмаил Хания, Али Хаменеи, Израиль, Тегеран (город), Иран, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

TI: ЦАХАЛ находится на повышенном уровне готовности из-за возможной атаки Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол"
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что армия находится "на повышенном уровне готовности" на фоне возможной атаки Израиля Ираном, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление Хагари.
"Он (Хагари - ред.) заявил, что войска развернуты и находятся на повышенном уровне готовности", - сообщает газета со ссылкой на заявление представителя, опубликованное в соцсети X.
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Согласно изданию, Хагари добавил, что никаких изменений не вводится в инструкцию по чрезвычайным ситуациям для граждан страны несмотря на возможную атаку Израиля Ираном.
Корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника ранее заявил, что израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа.
Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе.
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Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
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Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеХАМАСООНИсмаил ХанияАли ХаменеиИзраильТегеран (город)ИранВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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