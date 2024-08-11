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Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2024
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19:50 11.08.2024 (обновлено: 20:08 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/telegram-1965552816.html
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2024
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ
Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов, где, по предварительным данным, осуществляется продажа наркотиков, пропаганда... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:50
2024-08-11T20:08
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов, где, по предварительным данным, осуществляется продажа наркотиков, пропаганда проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах.Второго августа власти страны заблокировали доступ к соцсети Instagram*. В субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что в результате переговоров и обещаний со стороны Meta* доступ к соцсети в стране был возобновлён."Telegram, широко распространённое в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в "криминальное болото". Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией", - пишет издание.По сведениям газеты, турецкое управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) направило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с просьбой закрыть эти каналы обмена сообщениями, но не получило никакого ответа."Было заявлено, что если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в течение короткого времени, то доступ к нему может быть заблокирован. Турция занимает 10-е место в рейтинге стран, наиболее часто использующих приложение Telegram, с примерно 8 миллионами активных пользователей, в то время как во всем мире у приложения 1 миллиард пользователей", - говорится в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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турция, telegram, в мире
Турция, Telegram, В мире
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ

Sabah: Турция может заблокировать Telegram из-за каналов по продаже наркотиков

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов, где, по предварительным данным, осуществляется продажа наркотиков, пропаганда проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах.
Второго августа власти страны заблокировали доступ к соцсети Instagram*. В субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что в результате переговоров и обещаний со стороны Meta* доступ к соцсети в стране был возобновлён.
"Telegram, широко распространённое в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в "криминальное болото". Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией", - пишет издание.
По сведениям газеты, турецкое управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) направило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с просьбой закрыть эти каналы обмена сообщениями, но не получило никакого ответа.
"Было заявлено, что если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в течение короткого времени, то доступ к нему может быть заблокирован. Турция занимает 10-е место в рейтинге стран, наиболее часто использующих приложение Telegram, с примерно 8 миллионами активных пользователей, в то время как во всем мире у приложения 1 миллиард пользователей", - говорится в сообщении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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