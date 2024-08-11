Рейтинг@Mail.ru
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 11.08.2024 (обновлено: 15:18 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 11.08.2024
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:31
2024-08-11T15:18
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. "В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения. При визуальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в заявлении.Поисковые мероприятия продолжаются. В районе исчезновения группы работают следователи, спасатели, сотрудники "Центроспас-Югория", волонтеры и местные жители, добавили в ведомстве.По данным регионального главка МЧС, в четверг семь представителей народа ханты, в том числе трое детей, выехали на моторной лодке "Казанка" по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места они так и не добрались. Позднее было обнаружено тело утонувшей женщины.
https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов

В Югре нашли тела 2 детей, пропавших с хантами при передвижении к стойбищу

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России.
"В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения. При визуальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в заявлении.
Пляж - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
3 августа, 06:59
Поисковые мероприятия продолжаются. В районе исчезновения группы работают следователи, спасатели, сотрудники "Центроспас-Югория", волонтеры и местные жители, добавили в ведомстве.
По данным регионального главка МЧС, в четверг семь представителей народа ханты, в том числе трое детей, выехали на моторной лодке "Казанка" по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места они так и не добрались. Позднее было обнаружено тело утонувшей женщины.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах
8 июля, 11:53
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала