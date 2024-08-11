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В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 11.08.2024
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:31
2024-08-11T14:31
2024-08-11T15:18
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. "В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения. При визуальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в заявлении.Поисковые мероприятия продолжаются. В районе исчезновения группы работают следователи, спасатели, сотрудники "Центроспас-Югория", волонтеры и местные жители, добавили в ведомстве.По данным регионального главка МЧС, в четверг семь представителей народа ханты, в том числе трое детей, выехали на моторной лодке "Казанка" по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места они так и не добрались. Позднее было обнаружено тело утонувшей женщины.
https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
В Югре нашли тела 2 детей, пропавших с хантами при передвижении к стойбищу