https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html

В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов

В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 11.08.2024

В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов

В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:31

2024-08-11T14:31

2024-08-11T15:18

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В Югре обнаружили тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, сообщило региональное управление СК России. "В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения. При визуальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в заявлении.Поисковые мероприятия продолжаются. В районе исчезновения группы работают следователи, спасатели, сотрудники "Центроспас-Югория", волонтеры и местные жители, добавили в ведомстве.По данным регионального главка МЧС, в четверг семь представителей народа ханты, в том числе трое детей, выехали на моторной лодке "Казанка" по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места они так и не добрались. Позднее было обнаружено тело утонувшей женщины.

https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)