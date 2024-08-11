https://ria.ru/20240811/svo-1965501578.html

Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ

Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ

Группировка войск "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, потери Украины составили более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:12

2024-08-11T13:12

2024-08-11T13:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, потери Украины составили более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области."Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)