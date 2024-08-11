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Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ
Группировка войск "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, потери Украины составили более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:12
2024-08-11T13:12
2024-08-11T13:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, потери Украины составили более 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области."Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ
Минобороны: группировка войск "Днепр" уничтожила более 70 военных ВСУ за сутки