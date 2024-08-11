https://ria.ru/20240811/svo-1965501271.html

Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:10

2024-08-11T13:10

2024-08-11T13:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

торецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), в том числе одну Bradley, сообщили Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-миллметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152-миллметровую гаубицу "Мста-Б", 152-миллметровое орудие Д-20, 122-миллметровую гаубицу Д-30 и 100-миллметровую пушку "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

торецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика