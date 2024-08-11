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Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
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13:10 11.08.2024 (обновлено: 13:33 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/svo-1965501271.html
Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:10
2024-08-11T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
торецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), в том числе одну Bradley, сообщили Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-миллметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152-миллметровую гаубицу "Мста-Б", 152-миллметровое орудие Д-20, 122-миллметровую гаубицу Д-30 и 100-миллметровую пушку "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
торецк
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безопасность, вооруженные силы украины, торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Торецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" отразила три контратаки ВСУ

МО: подразделения группировки войск "Центр" отразили три контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), в том числе одну Bradley, сообщили Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-миллметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152-миллметровую гаубицу "Мста-Б", 152-миллметровое орудие Д-20, 122-миллметровую гаубицу Д-30 и 100-миллметровую пушку "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныТорецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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