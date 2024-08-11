https://ria.ru/20240811/su-25-1965466713.html

Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024

Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:04

2024-08-11T07:04

2024-08-11T08:59

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безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар, как указано, наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, уточнили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры, как Су-25 наносили удары.

https://ria.ru/20240811/vsu-1965466347.html

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Удары российских Су-25 по целям ВСУ Удары российских Су-25 по целям ВСУ в приграничном районе Курской области (кадры Минобороны) 2024-08-11T07:04 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность