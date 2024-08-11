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Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
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07:04 11.08.2024 (обновлено: 08:59 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/su-25-1965466713.html
Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:04
2024-08-11T08:59
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-25
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар, как указано, наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, уточнили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры, как Су-25 наносили удары.
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Удары российских Су-25 по целям ВСУ
Удары российских Су-25 по целям ВСУ в приграничном районе Курской области (кадры Минобороны)
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Су-25 нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по ВСУ

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Удар, как указано, наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, уточнили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало кадры, как Су-25 наносили удары.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25Безопасность
 
 
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