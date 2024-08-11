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"Основы ведения войны". В США дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
"Основы ведения войны". В США дали оценку атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
"Основы ведения войны". В США дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область не изменит общую тенденцию на фронте, а Россия одержит победу в конфликте, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:18
2024-08-11T16:18
2024-08-11T16:26
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не изменит общую тенденцию на фронте, а Россия одержит победу в конфликте, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим мнением он поделился в Х."Неважно, в скором времени или через несколько месяцев, Россия должна одержать победу. Это базовые положения и основы войны", — написал он.Дэвис добавил, что несмотря на шумиху в СМИ, в целом операция ВСУ в Курской области существенно не поменяла обстановку на фронте. А цена, которую Киев заплатит за вторжение на российскую территорию, будет слишком высока, и лишь ускорит окончательный крах Украины.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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курская область, россия, киев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Основы ведения войны". В США дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
Дэвис: атака ВСУ на Курскую область не повлияет на перспективы России победить
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Атака ВСУ на Курскую область не изменит общую тенденцию на фронте, а Россия одержит победу в конфликте, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим мнением он поделился в Х
.
"Неважно, в скором времени или через несколько месяцев, Россия должна одержать победу. Это базовые положения и основы войны", — написал он.
Дэвис добавил, что несмотря на шумиху в СМИ, в целом операция ВСУ в Курской области существенно не поменяла обстановку на фронте. А цена, которую Киев заплатит за вторжение на российскую территорию, будет слишком высока, и лишь ускорит окончательный крах Украины.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.