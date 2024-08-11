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В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:50
2024-08-11T08:50
2024-08-11T11:14
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим мнением он поделился в Х."Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель", — написал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область
Офицер ВС США Дэвис: атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта