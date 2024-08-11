Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 11.08.2024 (обновлено: 11:14 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:50
2024-08-11T11:14
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_11a58647444ab95b577df62e84c83de5.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим мнением он поделился в Х."Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель", — написал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf8927291f5296e5478ad675bf829177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США раскрыли, что ждет ВСУ после атаки на Курскую область

Офицер ВС США Дэвис: атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область может обернуться катастрофическими последствиями ВСУ и не изменит ход конфликта, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, своим мнением он поделился в Х.
"Все должны понять, что с практической точки зрения ход ВСУ в Курской области может отсрочить неизбежное, но не изменить положение дел — и если Украина допустит ошибку, а Россия пойдет на смелые шаги, атака украинцев может ускорить их гибель", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Германии раскрыли, где ВСУ столкнулись с катастрофой
Вчера, 14:23
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
 
Курская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала