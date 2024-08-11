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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:11
2024-08-11T13:11
2024-08-11T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Восток"