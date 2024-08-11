https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965501482.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:11

2024-08-11T13:11

2024-08-11T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф