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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 11.08.2024
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13:11 11.08.2024 (обновлено: 13:24 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965501482.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:11
2024-08-11T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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