https://ria.ru/20240811/smirnov-1965548107.html

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства - РИА Новости, 11.08.2024

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:15

2024-08-11T19:15

2024-08-11T19:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

беловский район

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — написал глава региона.По его словам, оперативная ситуация в области остается сложной, но Минобороны и силовые структуры принимают весь комплекс действий для ее стабилизации. Смирнов поблагодарил руководство министерства, Генштаб и всех военнослужащих российской армии."Особое внимание уделили участию Добровольной народной дружины. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", — отметил губернатор.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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курская область

беловский район

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россия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, следственный комитет россии (ск рф)