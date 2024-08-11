Смирнов: в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства
Нападение на Курскую область
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.
Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.
Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.
Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.
Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.
Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.
В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.
В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.
Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.
Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.
На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.
В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.