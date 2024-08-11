Рейтинг@Mail.ru
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 11.08.2024 (обновлено: 19:44 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/smirnov-1965548107.html
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства - РИА Новости, 11.08.2024
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:15
2024-08-11T19:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965548428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7c3b60275aafaed5f137eec9f6e87aa.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — написал глава региона.По его словам, оперативная ситуация в области остается сложной, но Минобороны и силовые структуры принимают весь комплекс действий для ее стабилизации. Смирнов поблагодарил руководство министерства, Генштаб и всех военнослужащих российской армии."Особое внимание уделили участию Добровольной народной дружины. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", — отметил губернатор.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
россия
курская область
беловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965548428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2931a658a947dd14e8dfea7ab7e1f027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

Смирнов: в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 "Тосочка" в зоне СВО
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 Тосочка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 "Тосочка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, российские военные делают все для обеспечения безопасности населения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — написал глава региона.
Уничтожение украинского танка - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Просит о помощи": на Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области
Вчера, 14:59
По его словам, оперативная ситуация в области остается сложной, но Минобороны и силовые структуры принимают весь комплекс действий для ее стабилизации. Смирнов поблагодарил руководство министерства, Генштаб и всех военнослужащих российской армии.
"Особое внимание уделили участию Добровольной народной дружины. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", — отметил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.

Медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.

Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Доноры сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

Гемаконы в Областной станции переливания крови с кровью доноров для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

Сотрудники Областной станции переливания крови во время сдачи донорами крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.

Погрузка гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д

Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сотрудники центра стараются всех принять.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д.

Сотрудники центра стараются всех принять.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.

Доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.

Сбор гумпомощи для жителей Курской области в Краснодаре

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д

В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
12 из 12

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 12

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 12

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 12

Сотрудники центра стараются всех принять.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 12

В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБеловский районАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасностьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала