Рейтинг@Mail.ru
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области
Помощь россиян пострадавшим от атак ВСУ в Курской области — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:39
2024-08-08T16:39
фото
курская область
краснодар
курск
гуманитарная помощь
донорство
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964902121_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_fc41a74787a3ad1f279b16da19752e42.jpg
Помощь россиян пострадавшим от атак ВСУ в Курской области — в фотоленте Ria.ru.
курская область
краснодар
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964902121_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_03e708759ae491c0e861552bcc9385ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, курская область, краснодар, курск, гуманитарная помощь, донорство, сво, вооруженные силы украины
Фото, Курская область, Краснодар, Курск, Гуманитарная помощь, Донорство, СВО, Вооруженные силы Украины

Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области

Читать ria.ru в
Помощь россиян пострадавшим от атак ВСУ в Курской области — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.

Медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.

Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Доноры сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Из-за ситуации на границе медицинские учреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

Гемаконы в Областной станции переливания крови с кровью доноров для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Ее можно сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

Сотрудники Областной станции переливания крови во время сдачи донорами крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.

Погрузка гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д

Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сотрудники центра стараются всех принять.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д.

Сотрудники центра стараются всех принять.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.

Доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области

На фото: доноры в Областной станции переливания крови ожидают своей очереди на сдачу крови для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.

Сбор гумпомощи для жителей Курской области в Краснодаре

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области проходит в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в муниципальном штабе #МЫВМЕСТЕ в Краснодаре. В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание и т.д

В качестве гумпомощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, питание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоКурская областьКраснодарКурскГуманитарная помощьДонорствоСВОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала