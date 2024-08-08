https://ria.ru/20240808/pomosch-1964903603.html

Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области

Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Гумпомощь и донорство: как помогают пострадавшим от атак в Курской области

Помощь россиян пострадавшим от атак ВСУ в Курской области — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:39

2024-08-08T16:39

2024-08-08T16:39

фото

курская область

краснодар

курск

гуманитарная помощь

донорство

сво

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Помощь россиян пострадавшим от атак ВСУ в Курской области — в фотоленте Ria.ru.

курская область

краснодар

курск

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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