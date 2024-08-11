https://ria.ru/20240811/siriya-1965511185.html
В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые
В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 11.08.2024
В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые
Беспилотник атаковал колонну ополчения союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, шестеро бойцов погибли, сообщил в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:31
2024-08-11T14:31
2024-08-11T14:37
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ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Беспилотник атаковал колонну ополчения союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, шестеро бойцов погибли, сообщил в воскресенье РИА Новости сирийский полевой источник."БПЛА ударил по колонне союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели 6 бойцов и ранению еще 14", - рассказал источник.
https://ria.ru/20240810/sirija-1965444603.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия
В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые
В Дейр-эз-Зоре БПЛА ударил по колонне ополчения, 6 бойцов погибли и 14 ранены