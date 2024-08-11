https://ria.ru/20240811/siriya-1965511185.html

В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые

В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 11.08.2024

В Сирии беспилотник ударил по колонне ополчения, есть погибшие и раненые

Беспилотник атаковал колонну ополчения союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, шестеро бойцов погибли, сообщил в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:31

2024-08-11T14:31

2024-08-11T14:37

в мире

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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ДАМАСК, 11 авг - РИА Новости. Беспилотник атаковал колонну ополчения союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, шестеро бойцов погибли, сообщил в воскресенье РИА Новости сирийский полевой источник."БПЛА ударил по колонне союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели 6 бойцов и ранению еще 14", - рассказал источник.

https://ria.ru/20240810/sirija-1965444603.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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Ольга Фомченкова

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия