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В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети
В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети - РИА Новости, 11.08.2024
В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети
Дети, эвакуированные из Курской области на территорию Московской области, скорее всего пойдут в сентябре в подмосковные школы, сообщила Уполномоченный по правам РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:44
2024-08-11T17:44
2024-08-11T17:53
московская область (подмосковье)
курская область
россия
татьяна москалькова
ирина фаевская
вооруженные силы украины
образование - общество
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Дети, эвакуированные из Курской области на территорию Московской области, скорее всего пойдут в сентябре в подмосковные школы, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила в ПВР эвакуированных из Курской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ граждан. "Мы должны сегодня понимать, что дети скорее всего здесь пойдут в школы. Мы уже к этому готовимся. Губернатор Московской области в курсе, каждый на особом контроле. Ребята, которые заканчивают школы, здесь будут сориентированы на высшие учебные заведения", - сказала Москалькова в ходе встречи с эвакуированными.
московская область (подмосковье)
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7 495 645-6601
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Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения
Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей.
2024-08-11T17:44
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), курская область, россия, татьяна москалькова, ирина фаевская, вооруженные силы украины, образование - общество, видео
Московская область (Подмосковье), Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Ирина Фаевская, Вооруженные силы Украины, Образование - Общество
В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети
КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Дети, эвакуированные из Курской области на территорию Московской области, скорее всего пойдут в сентябре в подмосковные школы, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
2024-08-11T17:44
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PT0M59S
В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети
Москалькова: эвакуированные из Курской области дети пойдут в подмосковные школы