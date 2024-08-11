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В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети

В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети - РИА Новости, 11.08.2024

В школы в Подмосковье пойдут эвакуированные из Курской области дети

Дети, эвакуированные из Курской области на территорию Московской области, скорее всего пойдут в сентябре в подмосковные школы, сообщила Уполномоченный по правам РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:44

2024-08-11T17:44

2024-08-11T17:53

московская область (подмосковье)

курская область

россия

татьяна москалькова

ирина фаевская

вооруженные силы украины

образование - общество

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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Дети, эвакуированные из Курской области на территорию Московской области, скорее всего пойдут в сентябре в подмосковные школы, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В воскресенье Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила в ПВР эвакуированных из Курской области в связи с обстрелами со стороны ВСУ граждан. "Мы должны сегодня понимать, что дети скорее всего здесь пойдут в школы. Мы уже к этому готовимся. Губернатор Московской области в курсе, каждый на особом контроле. Ребята, которые заканчивают школы, здесь будут сориентированы на высшие учебные заведения", - сказала Москалькова в ходе встречи с эвакуированными.

московская область (подмосковье)

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей. 2024-08-11T17:44 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), курская область, россия, татьяна москалькова, ирина фаевская, вооруженные силы украины, образование - общество, видео