https://ria.ru/20240811/sheremetevo-1965136161.html

Международный аэропорт Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 11.08.2024

Международный аэропорт Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объемам пассажирских и грузовых перевозок. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:31

2024-08-11T03:31

2024-08-11T03:31

справки

москва

шереметьево (аэропорт)

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Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объемам пассажирских и грузовых перевозок. Расположен в Московской области, на территории города Химки, вблизи северо-западной окраины Москвы. Официальной датой рождения аэропорта считается 11 августа 1959 года: в этот день в аэропорту приземлился первый лайнер Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). Однако история Шереметьево началась 1 сентября 1953 года, когда вышло постановление Совета министров СССР о строительстве Центрального аэродрома Военно-воздушных сил (ВВС) в районе населенного пункта Чашниково в Подмосковье.Изначально аэропорт строился как главный аэродром ВВС Советской армии. Свое название будущий аэропорт получил по двум расположенным неподалеку объектам – жилому поселку Шереметьевскому и одноименной станции Савеловской железной дороги.25 октября 1953 года на станцию Лобня прибыл первый эшелон военных строителей. Началось строительство аэродрома Шереметьевский.В 1957 году были введены в строй первые объекты аэродрома: взлетно-посадочная полоса, магистральная и соединительные рулежные дорожки, три перрона с местами для стоянки самолетов, здания Центрального пункта управления (ЦПУ). На аэродроме были размещены системы радио- и светотехнического обеспечения полетов.Начальником аэродрома Шереметьевский был назначен Василий Борисов – прославленный летчик, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.7 октября 1957 года состоялась первая посадка воздушных судов на аэродроме. В Шереметьевском приземлились 18 межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Ту-95, участвовавших в воздушном параде над Красной площадью в честь 40-й годовщины Октябрьской революции.31 декабря 1957 года на аэродроме Шереметьевский были перебазированы военно-транспортные самолеты 2-й авиационной Краснознаменной дивизии особого назначения, которые до этого 15 лет дислоцировались на Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе.В июле 1959 года на аэродроме произвел посадку правительственный Ту-104, который прибыл из Лондона с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым на борту. В речи, обращенной к журналистам, Хрущев пообещал, что в ближайшем будущем в СССР появятся аэропорты международного класса. Тогда же было решено передать аэродром Шереметьевский в ведение Гражданского воздушного флота (ГВФ).В августе 1959 года постановлением Совета министров СССР Центральный аэродром ВВС Шереметьевский прекратил существование. Решением правительства он был передан Главному управлению ГВФ. На базе военного аэродрома должен был развернуться новый аэропорт столицы.11 августа 1959 года на аэродром впервые совершил посадку гражданский рейсовый самолет Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда. На следующий день газета "Советская Россия" объявила об официальном открытии нового аэропорта. 1 июня 1960 года был выполнен первый международный рейс по маршруту Шереметьево – Шенефельд (Германия) на самолете Ил-18 Внуковского авиаотряда. С этого дня международный аэропорт Шереметьево стал визитной карточкой Москвы для прибывающих из-за рубежа иностранцев.2 июня 1960 года состоялось официальное открытие аэропорта Шереметьево. В этот день был введен в эксплуатацию пассажирский павильон.3 сентября 1964 года аэровокзальный комплекс Шереметьево-1 принял первых пассажиров. Здание стало лучшим из отечественных сооружений подобного типа. Архитектурная доминанта – посадочное здание – получило в народе название "рюмка" и стало "изюминкой" аэропорта на долгие годы.В октябре 1972 года было начато строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-2), размеры которой позволяли без ограничений эксплуатировать любые типы воздушных судов. В 1974 году строительство полосы было завершено, в эксплуатацию она была введена в 1977 году.В 1975 году Шереметьево стал членом Международной ассоциации аэропортов.17 ноября 1977 года было заложено новое здание аэровокзального комплекса Шереметьево-2, 1 января 1980 года комплекс был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие комплекса состоялось 6 мая 1980 года. В июне 1995 года в аэропорту был открыт Центр деловой авиации.В марте 2007 года был открыт новый терминал С, расположенный рядом с терминалом B (ранее Шереметьево-1).В июне 2008 года был введен в эксплуатацию современный железнодорожный терминал "Аэроэкспресс", было открыто прямое железнодорожное сообщение Москва – Шереметьево с Савеловского вокзала столицы. В августе 2009 года было открыто регулярное железнодорожное сообщение между Белорусским вокзалом города Москвы и аэропортом Шереметьево.В ноябре 2009 года был введен в эксплуатацию терминал D площадью 172 тысячи квадратных метров и пропускной способностью 12 миллионов человек в год. В конце 2009 года ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" было принято решение перейти на международную буквенную – на латинице – систему обозначения терминалов взамен цифровой. С 25 декабря терминал Шереметьево-2 стал называться терминал F (SVO-F). Терминал Шереметьево-1 стал терминалом В (SVO-B). В апреле 2010 года был введен в эксплуатацию Терминал Е пропускной способностью семь миллионов пассажиров в год и площадью 76 тысяч квадратных метров.В ноябре того же года завершилась интеграция трех терминалов D, E, F и железнодорожной станции "Аэроэкспресс" в единый Южный аэровокзальный комплекс посредством пешеходных галерей.В январе 2012 года был введен в эксплуатацию терминал А, предназначенный для обслуживания пассажиров бизнес-авиации площадью три тысячи квадратных метров и пропускной способностью до 75 тысяч пассажиров в год.В октябре 2012 года в Шереметьево был введен в эксплуатацию первый в России специализированный терминал, предназначенный для обслуживания трансферных грузов.В апреле 2017 года выведен из эксплуатации и закрыт на реконструкцию Терминал С.В июле 2017 года аэропорт Шереметьево завершил строительство и ввел в эксплуатацию крупнейший в России грузовой терминал "Москва Карго" площадью 43,2 тысячи квадратных метров, рассчитанный на обработку 380 тысяч тонн грузов в год. Коммерческая эксплуатация терминала началась в декабре того же года.3 мая 2018 года терминал B, построенный к Чемпионату мира по футболу – 2018, обслужил первый рейс. Межтерминальный переход, связавший удаленные терминалы D, E, F с В, принял первых пассажиров.4 декабря 2018 года аэропорту Шереметьево было присвоено имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.7 марта 2019 года Шереметьево впервые был признан лучшим среди крупнейших аэропортов Европы.17 января 2020 года был введен в коммерческую эксплуатацию новый, построенный и оборудованный по самым высоким мировым стандартам пассажирский Терминал С, имеющий пропускную способность 20 миллионов пассажиров ежегодно. В 2019-2022 годах были введены в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) и ВПП-1 (после масштабной реконструкции), в результате чего Шереметьево существенно увеличил пропускную способность до 110 миллионов пассажиров ежегодно и стал первым в России аэропортом с тремя ВПП.В настоящее время Шереметьево входит в число крупнейших аэропортов-хабов Европы. Площадь его аэровокзального комплекса составляет более 570 тысяч квадратных метров.Шереметьево осуществляет свою деятельность, используя комплекс из трех взлетно-посадочных полос (ВПП), которые обеспечивают пропускную способность на уровне 110 взлетно-посадочных операций в час.В состав Шереметьево входит восемь терминалов, из них пять рейсовых терминалов – три в составе Южного и два в составе Северного терминальных комплексов, а также три терминала бизнес-авиации.Шереметьево является базовым для авиакомпании Аэрофлот и других ведущих авиакомпаний России, сотрудничает с международными перевозчиками из альянсов SkyTeam, Star Alliance и Oneworld.По итогам работы в 2023 году пассажиропоток международного аэропорта Шереметьево по отношению к 2022 году вырос на 28,7% и составил 36,6 миллиона человек. При этом на внутренних линиях рост достиг 22,4% – до 27 миллионов пассажиров, на международных линиях – 50,4%, до 9,6 миллиона человек. Количество взлетно-посадочных операций в 2023 году по отношению к 2022 году выросло на 16,7% – до 230,4 тысячи операций. Самыми востребованными федеральными направлениями в 2023 году на внутренних воздушных линиях стали: Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург и Владивосток, международными – Анталья, Стамбул, Ереван, Минск и Пекин. Международный аэропорт "Шереметьево" неоднократно становился лауреатом профессиональных премий и наград.Генеральный директор АО "Международный аэропорт "Шереметьево" – Михаил Василенко. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, шереметьево (аэропорт)