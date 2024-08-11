https://ria.ru/20240811/serbiya-1965521427.html

Глава МВД Сербии напомнил, как разгоняли протесты в 2008 году

Глава МВД Сербии напомнил, как разгоняли протесты в 2008 году - РИА Новости, 11.08.2024

Глава МВД Сербии напомнил, как разгоняли протесты в 2008 году

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич призвал протестующих из-за планов по добыче лития в стране не блокировать международные транспортные коридоры и... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:03

2024-08-11T16:03

2024-08-11T16:03

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ивица дачич

александр вучич

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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич призвал протестующих из-за планов по добыче лития в стране не блокировать международные транспортные коридоры и сравнил нынешнее мирное поведение полиции с 2008 годом, когда на протестах полицейские применили силу к нынешнему президенту страны Александру Вучичу. Противники добычи лития в Сербии вечером в субботу после митинга и шествия по перекрытым центральным улицам Белграда блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. По данным МВД в протестах участвовали до 27 тысяч человек. Полиция Сербии утром в воскресенье сняла блокады протестующих с работы центрального железнодорожного вокзала в Белграде и станции Нови-Београд. С автомагистрали демонстранты разошлись ночью. Глава МВД Ивица Дачич сообщил, что 14 человек задержаны за уголовные преступления, трое за административные правонарушения, и двое иностранцев - за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. "На днях мы отмечали 100 дней нынешнего состава правительства и шутили с президентом, что я в этот день отмечал 5 232 день в правительстве. Все что говорю сейчас, я говорил и 16 лет назад. Еще (экс-президент Сербии Борис – ред.) Тадич мне говорил, что не должно быть блокад международных транспортных артерий. И я выводил полицию, чтобы разгонять (протестовавших – ред.) производителей малины и всех остальных, включая Вучича (в то время оппозиционного политика – ред.), мы его и побили", - заявил глава МВД в ходе совместного с Вучичем обращения к общественности в воскресенье. Президент Сербии на это добавил, что "сделал выводы". Дачич после этого снова призвал протестующих не блокировать транспортное сообщение в Сербии, особенно железнодорожное, и "чтобы оставили полицию вне политики". Вучич ранее подчеркнул, что протесты в Белграде против добычи лития в стране в ночь на воскресенье прошли даже без минимального применения силы полицией, "не так как это происходит на Западе". Лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич занимал ранее посты главы, замглавы правительства Сербии, возглавлял Скупщину (парламент), МИД и МВД. В 2008 году он был первым вице-премьером Сербии и министром внутренних дел, когда был задержан экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич, выдачи которого требовал Международных трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Сербская радикальная партия, одним из руководителей которой тогда был Александр Вучич из-за задержания и выдачи Караджича организовала массовые протесты в Белграде, в столкновениях демонстрантов с полицией пострадали десятки человек. Один из участников протестов Ранко Панич в августе 2008 года скончался от последствий полученных при разгоне беспорядков травм.

https://ria.ru/20240808/mid-1965017592.html

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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники 2024-08-11T16:03 true PT0M32S

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в мире, сербия, белград (город), гаага, ивица дачич, александр вучич, радован караджич