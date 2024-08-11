https://ria.ru/20240811/serbiya-1965516881.html

Вучич раскрыл, кто подогревает протесты в Сербии против добычи лития

Вучич раскрыл, кто подогревает протесты в Сербии против добычи лития - РИА Новости, 11.08.2024

Вучич раскрыл, кто подогревает протесты в Сербии против добычи лития

Протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат Драган Шолак, заявил президент Александр Вучич в обращении к... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:20

2024-08-11T15:20

2024-08-11T16:52

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БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат Драган Шолак, заявил президент Александр Вучич в обращении к гражданам."Я приглашал представителей политических партий и разных НПО и объединений, большей частью финансируемых из-за границы. Те, кто говорят, что они тут только ради экологии, чаще всего финансируются извне. А также приглашал тех, кто не финансируется извне. Всех их позвал разговаривать, но никто не захотел", — сказал сербский лидер. По его словам, протестные настроения подогревает и миллиардер сербского происхождения Драган Шолак. Как утверждает Вучич, он "хочет Сербию любой ценой отравить и уничтожить". "Вы думаете, что я глуп, не вижу, как "громко" молчат на Западе, где должны были бы радоваться идее открытия шахт. Нет, некоторые подумали, что могут одним ударом убить двух мух: во-первых, убрать с дороги Вучича, а во-вторых, оставить за собой право принимать решения о ядарите", — заключил президент, назвав происходящее в Сербии "частью гибридного подхода и проведения цветных революций". Накануне в Белграде состоялось массовое шествие и митинг против добычи лития под лозунгом "Рудника не будет". Активисты блокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений.В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Тем не менее в Сербии снова начались протесты активистов экологических движений, которые поддержала прозападная оппозиция и СМИ.

https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

https://ria.ru/20240808/mid-1965017592.html

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белград (город)

нидерланды

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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники 2024-08-11T15:20 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), нидерланды, александр вучич, ивица дачич