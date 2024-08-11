https://ria.ru/20240811/serbiya-1965484536.html
Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития
Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития - РИА Новости, 11.08.2024
Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития
Полиция Сербии освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:36
2024-08-11T10:36
2024-08-11T12:08
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БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция Сербии освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. "Полицией около 05:30 при строгом соблюдении полицейских полномочий обеспечено беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения, созданы условия для нормального функционирования общественной жизни в интересах граждан", — заявил он. В соцсетях появились видео, на которых полиция вытесняет демонстрантов со станции Новый Белград. Накануне вечером противники добычи лития в Сербии провели шествие по центральным улицам Белграда и митинг под лозунгом "Рудника не будет", а затем заблокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники и центральный вокзал в столице. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, не обошлось без столкновений. По словам Дачича, центральный вокзал блокировали "по сценарию цветных революций". Все, кто во время акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность, заверил он. До этого, 9 августа, президент Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в его стране государственном перевороте на фоне акций протеста против добычи лития.В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Тем не менее в Сербии снова начались протесты активистов экологических движений, которые поддержала прозападная оппозиция и СМИ.
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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост
Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники
2024-08-11T10:36
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в мире, сербия, белград (город), россия, ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич, Евросоюз, Rio Tinto , Всемирный банк
Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития
Дачич: сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития
БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости.
Полиция Сербии освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич
.
"Полицией около 05:30 при строгом соблюдении полицейских полномочий обеспечено беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения, созданы условия для нормального функционирования общественной жизни в интересах граждан", — заявил он.
В соцсетях появились видео, на которых полиция вытесняет демонстрантов со станции Новый Белград.
В 2004 году в окрестностях города Лозница на западе Сербии обнаружили залежи минерала (боросиликат лития и натрия с гидроксилом), который затем получил название ядарит — в честь реки Ядар. По оценкам специалистов, там могут залегать около десяти процентов всех разведанных запасов лития в мире. Австралийско-британский концерн Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, планировал инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития, но в 2022 году, после массовых протестов, сербское правительство официально отказалось от проекта.
Накануне вечером противники добычи лития в Сербии провели шествие по центральным улицам Белграда
и митинг под лозунгом "Рудника не будет", а затем заблокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники и центральный вокзал в столице. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, не обошлось без столкновений.
По словам Дачича, центральный вокзал блокировали "по сценарию цветных революций". Все, кто во время акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность, заверил он.
До этого, 9 августа, президент Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в его стране государственном перевороте на фоне акций протеста против добычи лития.
В июле власти Сербии подписали с ЕС
меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка
). Тем не менее в Сербии снова начались протесты активистов экологических движений, которые поддержала прозападная оппозиция и СМИ.