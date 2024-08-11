https://ria.ru/20240811/serbiya-1965484536.html

Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития

Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития - РИА Новости, 11.08.2024

Сербская полиция вытеснила с вокзалов протестующих против добычи лития

Полиция Сербии освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T10:36

2024-08-11T10:36

2024-08-11T12:08

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БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция Сербии освободила от протестующих против добычи лития центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград, сообщил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. "Полицией около 05:30 при строгом соблюдении полицейских полномочий обеспечено беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения, созданы условия для нормального функционирования общественной жизни в интересах граждан", — заявил он. В соцсетях появились видео, на которых полиция вытесняет демонстрантов со станции Новый Белград. Накануне вечером противники добычи лития в Сербии провели шествие по центральным улицам Белграда и митинг под лозунгом "Рудника не будет", а затем заблокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники и центральный вокзал в столице. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, не обошлось без столкновений. По словам Дачича, центральный вокзал блокировали "по сценарию цветных революций". Все, кто во время акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность, заверил он. До этого, 9 августа, президент Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в его стране государственном перевороте на фоне акций протеста против добычи лития.В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Тем не менее в Сербии снова начались протесты активистов экологических движений, которые поддержала прозападная оппозиция и СМИ.

https://ria.ru/20240808/mid-1965017592.html

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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники 2024-08-11T10:36 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), россия, ивица дачич, александр вучич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк