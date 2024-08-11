https://ria.ru/20240811/sbor-1965454611.html

Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта

Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта - РИА Новости, 11.08.2024

Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:02

2024-08-11T02:02

2024-08-11T09:55

общество

госдума рф

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Это связано с тем, что собранный у населения ценный природный ресурс — кедровый орех зачастую скупают заготовители, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны. "То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы", — пояснила юрист.По ее мнению, процесс сбора и экспорта ореха необходимо упорядочить, за его незаконный сбор и контрабанду предусмотрена уголовная ответственность.Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки. Эта инфраструктура даст гражданам новые рабочие места и обогатит бюджет налогами.

https://ria.ru/20240810/arakhis-1600793639.html

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общество, госдума рф, россия