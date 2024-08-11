https://ria.ru/20240811/sbor-1965454611.html
Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта
Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта - РИА Новости, 11.08.2024
Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:02
2024-08-11T02:02
2024-08-11T09:55
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143474/96/1434749617_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_5f319d24617afca055b0546f9b73cda9.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Это связано с тем, что собранный у населения ценный природный ресурс — кедровый орех зачастую скупают заготовители, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны. "То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы", — пояснила юрист.По ее мнению, процесс сбора и экспорта ореха необходимо упорядочить, за его незаконный сбор и контрабанду предусмотрена уголовная ответственность.Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки. Эта инфраструктура даст гражданам новые рабочие места и обогатит бюджет налогами.
https://ria.ru/20240810/arakhis-1600793639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143474/96/1434749617_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9dc0ec160a884800d2a59cb9953e7f6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Россиянам ограничат сбор еще одного ценного продукта
ГД одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха — места и объемы заготовки теперь будут определять регионы, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Это связано с тем, что собранный у населения ценный природный ресурс — кедровый орех зачастую скупают заготовители, а затем отправляют его на экспорт или реализуют внутри страны. "То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы", — пояснила юрист.
По ее мнению, процесс сбора и экспорта ореха необходимо упорядочить, за его незаконный сбор и контрабанду предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки. Эта инфраструктура даст гражданам новые рабочие места и обогатит бюджет налогами.