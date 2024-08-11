https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
Санду держится у власти за счет событий на Украине, заявили в Молдавии
Санду держится у власти за счет событий на Украине, заявили в Молдавии - РИА Новости, 11.08.2024
Санду держится у власти за счет событий на Украине, заявили в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду остается у власти, несмотря на невыполнение предвыборных обещаний, за счет событий на Украине и поддержки Запада, заявил... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:09
2024-08-11T15:09
2024-08-11T15:09
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду остается у власти, несмотря на невыполнение предвыборных обещаний, за счет событий на Украине и поддержки Запада, заявил экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику в эфире телеканала Exclusiv TV. "Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, - это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров", - заявил Кику. Он сомневается, что подобную, в том числе финансовую поддержку Запада, можно считать законной в преддверии выборов. "Если бы не было этой поддержки, то такая власть, такой президент не то чтобы поддержку не получал в виде в том числе незаконного финансирования, она не получила бы даже морального финансирования", - добавил политик. Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в тот же день состоится референдум о вступлении в Евросоюз. О желании баллотироваться на пост главы государства на данный момент заявили 15 политиков, в том числе действующий президент Санду.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, украина, майя санду, ион кику
В мире, Молдавия, Украина, Майя Санду, Ион Кику
Санду держится у власти за счет событий на Украине, заявили в Молдавии
Экс-премьер Молдавии Кику: Санду остается у власти за счет событий на Украине