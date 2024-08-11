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ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/rogov-1965568540.html
ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов
ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов - РИА Новости, 11.08.2024
ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов
Объект охладительных систем Запорожской АЭС был атакован дроном-камикадзе украинских войск из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:03
2024-08-11T23:03
специальная военная операция на украине
владимир рогов
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Объект охладительных систем Запорожской АЭС был атакован дроном-камикадзе украинских войск из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. "По оценкам специалистов и согласно поступающей информации, боевики ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дроном-камикадзе. По предварительным данным - он был запущен из города Никополя Днепропетровской области. Оператор дрона прекрасно видел, куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар", - сказал Рогов РИА Новости.
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
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владимир рогов, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Происшествия
ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов

Рогов: объект охладительных систем ЗАЭС был атакован дроном ВСУ из Никополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Объект охладительных систем Запорожской АЭС был атакован дроном-камикадзе украинских войск из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания.
"По оценкам специалистов и согласно поступающей информации, боевики ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дроном-камикадзе. По предварительным данным - он был запущен из города Никополя Днепропетровской области. Оператор дрона прекрасно видел, куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар", - сказал Рогов РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
12 июля, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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