https://ria.ru/20240811/rogov-1965568540.html

ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов

ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов - РИА Новости, 11.08.2024

ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов

Объект охладительных систем Запорожской АЭС был атакован дроном-камикадзе украинских войск из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:03

2024-08-11T23:03

2024-08-11T23:03

специальная военная операция на украине

владимир рогов

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Объект охладительных систем Запорожской АЭС был атакован дроном-камикадзе украинских войск из города Никополь Днепропетровской области на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. "По оценкам специалистов и согласно поступающей информации, боевики ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дроном-камикадзе. По предварительным данным - он был запущен из города Никополя Днепропетровской области. Оператор дрона прекрасно видел, куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар", - сказал Рогов РИА Новости.

https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, евгений балицкий, происшествия