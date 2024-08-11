https://ria.ru/20240811/rejting-1965454408.html
Рейтинг одобрения премьера Британии достиг минимума с начала выборов
Рейтинг одобрения премьера Британии достиг минимума с начала выборов - РИА Новости, 11.08.2024
Рейтинг одобрения премьера Британии достиг минимума с начала выборов
Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне массовых беспорядков в стране достиг самого низкого показателя с начала выборов, пишет... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:58
2024-08-11T01:58
2024-08-11T01:58
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне массовых беспорядков в стране достиг самого низкого показателя с начала выборов, пишет газета Telegraph со ссылкой на опрос, проведенный социологической и консалтинговой компанией Savanta. В субботу телеканал Sky News сообщал, что Стармер отменил отпуск на фоне продолжающихся в стране протестов. "На фоне того, как беспорядки распространяются по всей Великобритании, его популярность среди населения стала самой низкой с момента выборов", - приводит газета слова директора по политическим исследованиям компании Savanta Криса Хопкинса. Исследование показало, что самый высокий рейтинг одобрения Стармера был зафиксирован 28 июля, за день до первых беспорядков, однако к 4 августа он существенно упал. Кроме того, выросла доля избирателей, которые решительно не одобряют деятельность нового премьера. Издание не приводит информацию о том, сколько человек приняли участие в опросе. Во вторник компания YouGov опубликовала исследование, согласно которому почти половина жителей Великобритании считают, что Кир Стармер плохо справляется с массовыми беспорядками. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждали, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html
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в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер
В мире, Великобритания, Россия, Руанда, Кир Стармер
Рейтинг одобрения премьера Британии достиг минимума с начала выборов
Telegraph: популярность премьера Стармера стала самой низкой с начала выборов
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне массовых беспорядков в стране достиг самого низкого показателя с начала выборов, пишет газета Telegraph
со ссылкой на опрос, проведенный социологической и консалтинговой компанией Savanta.
В субботу телеканал Sky News сообщал, что Стармер отменил отпуск на фоне продолжающихся в стране протестов.
"На фоне того, как беспорядки распространяются по всей Великобритании, его популярность среди населения стала самой низкой с момента выборов", - приводит газета слова директора по политическим исследованиям компании Savanta Криса Хопкинса.
Исследование показало, что самый высокий рейтинг одобрения Стармера был зафиксирован 28 июля, за день до первых беспорядков, однако к 4 августа он существенно упал. Кроме того, выросла доля избирателей, которые решительно не одобряют деятельность нового премьера. Издание не приводит информацию о том, сколько человек приняли участие в опросе.
Во вторник компания YouGov опубликовала исследование, согласно которому почти половина жителей Великобритании считают, что Кир Стармер плохо справляется с массовыми беспорядками.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждали, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.