https://ria.ru/20240811/pvo-1965502241.html

ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки

ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки - РИА Новости, 11.08.2024

ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки

Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:15

2024-08-11T13:15

2024-08-11T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скоплениям живой силы и военной техники противника в 156 районах, уточнили в МО РФ.Средства ПВО за сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 71 беспилотник, из них 30 - вне зоны специальной военной операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)