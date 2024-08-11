https://ria.ru/20240811/pvo-1965502241.html
ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки
ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:15
2024-08-11T13:15
2024-08-11T13:32
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скоплениям живой силы и военной техники противника в 156 районах, уточнили в МО РФ.Средства ПВО за сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 71 беспилотник, из них 30 - вне зоны специальной военной операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов за сутки
МО: ПВО за сутки сбила 71 БПЛА и 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скоплениям живой силы и военной техники противника в 156 районах, уточнили в МО РФ.
Средства ПВО за сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 71 беспилотник, из них 30 - вне зоны специальной военной операции.