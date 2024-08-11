https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html

Российская ПВО уничтожила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО уничтожила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 11.08.2024

Российская ПВО уничтожила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО уничтожила в зоне ответственности группировки войск "Юг" две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS, сообщил РИА... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:06

2024-08-11T05:06

2024-08-11T06:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила в зоне ответственности группировки войск "Юг" две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев. "Средствами ПВО сбито две управляемые бомбы Hammer, 16 снарядов реактивной системы HIMARS, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 БПЛА", — сказал он.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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2024

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