https://ria.ru/20240811/pvo-1965461518.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T04:38

2024-08-11T04:38

2024-08-11T04:38

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее он объявлял ракетную опасность в регионе в 4.20 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков