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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:40
2024-08-11T03:40
2024-08-11T03:43
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)