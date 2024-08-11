https://ria.ru/20240811/pvo-1965458481.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:38

2024-08-11T03:38

2024-08-11T03:38

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе в 23.39 мск субботы. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия