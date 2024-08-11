https://ria.ru/20240811/putin-1965468449.html
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 11.08.2024
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине
Запад не хочет, чтобы люди в ЕС и США слушали российского президента Владимира Путина, поскольку он озвучивает неприятную правду о Вашингтоне и Брюсселе, пишет... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:30
2024-08-11T07:30
2024-08-11T07:32
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Запад не хочет, чтобы люди в ЕС и США слушали российского президента Владимира Путина, поскольку он озвучивает неприятную правду о Вашингтоне и Брюсселе, пишет ирландский журналист Чей Боуз в своем профиле социальной сети X."Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин — Прим. ред.) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него" — заявил журналист.К посту он прикрепил ролик с выступлением Путина на Валдайском форуме, где президент напомнил о применении Соединенными Штатами ядерного оружия против Японии в 1945 году. Тогда российский лидер отметил, что военной целесообразности для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не было.Путин неоднократно указывал на агрессивную политику США в отношении других стран. По словам президента, Запад продолжает преследовать цель по направлению агрессии на Восток, пытается разжечь войну в Европе чужими руками, а также стремится развалить Россию. Путин подчеркнул, что подобные планы обречены на провал.
https://ria.ru/20240808/pensiya-1965062020.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, чей боуз, евросоюз
В мире, США, Европа, Владимир Путин, Чей Боуз, Евросоюз
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине
Боуз: Запад не хочет, чтобы Путина слушали, ведь он озвучивает суровую правду