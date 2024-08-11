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Попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете, выяснили в МЧС - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 11.08.2024 (обновлено: 19:00 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/prilet-1965538698.html
Попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете, выяснили в МЧС
Попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете, выяснили в МЧС - РИА Новости, 11.08.2024
Попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете, выяснили в МЧС
Детонация ракеты, попавшей в жилой дом в Курске, произошла в воздухе, спасатели обследовали территорию и изъяли поражающий элемент, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:50
2024-08-11T19:00
происшествия
курск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Детонация ракеты, попавшей в жилой дом в Курске, произошла в воздухе, спасатели обследовали территорию и изъяли поражающий элемент, сообщила пресс-служба МЧС России."Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, после атаки сводный отряд пиротехников МЧС обследовал территорию, работа проходила непрерывно. Специалисты изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов, а затем установили траекторию падения: сначала те сбили два дерева и только потом попали в жилое здание.Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая системой ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. По последним данным, пострадали 15 человек, еще 15 удалось спасти, всего эвакуировали 30 жильцов. Несущие конструкции повреждений не получили.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП, 116 боевых бронированных машин и 20 автомобилей.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html
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происшествия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, россия, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете, выяснили в МЧС

МЧС РФ: детонация ракеты, попавшей в жилой дом в Курске, произошла в воздухе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Детонация ракеты, попавшей в жилой дом в Курске, произошла в воздухе, спасатели обследовали территорию и изъяли поражающий элемент, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами", — говорится в заявлении.
© Фото : МЧС РоссииОбломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
1 из 4
© Фото : МЧС РоссииОбломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
2 из 4
© Фото : МЧС РоссииОбломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
3 из 4
© Фото : МЧС РоссииОбломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
4 из 4
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
1 из 4
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
2 из 4
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
3 из 4
Обломки и поражающие элементы ракеты ВСУ в Курске
© Фото : МЧС России
4 из 4
Как уточнили в ведомстве, после атаки сводный отряд пиротехников МЧС обследовал территорию, работа проходила непрерывно. Специалисты изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов, а затем установили траекторию падения: сначала те сбили два дерева и только потом попали в жилое здание.
Ракета, выпущенная ВСУ и сбитая системой ПВО, упала на дом в Курске около полуночи. По последним данным, пострадали 15 человек, еще 15 удалось спасти, всего эвакуировали 30 жильцов. Несущие конструкции повреждений не получили.
Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Вчера, 15:02
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП, 116 боевых бронированных машин и 20 автомобилей.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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