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В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 11.08.2024
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11:59 11.08.2024 (обновлено: 12:00 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pozhar-1965493953.html
В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе
В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 11.08.2024
В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе
Двое мужчин госпитализированы после пожара на складе в Московском районе Петербурга, локализованном ранним утром в воскресенье, сообщило городское управление... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:59
2024-08-11T12:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы после пожара на складе в Московском районе Петербурга, локализованном ранним утром в воскресенье, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС России информировало, что в Петербурге в Московском районе загорелся склад на площади 800 квадратных метров. По данным городского управления ведомства, пожар произошел на Предпортовом проезде, дом 3 и был локализован около 5 часов утра. "В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", – сообщается сообщении ГУМЧС.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе

Двое мужчин пострадали при пожаре на складе в Московском районе Петербурга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы после пожара на складе в Московском районе Петербурга, локализованном ранним утром в воскресенье, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее МЧС России информировало, что в Петербурге в Московском районе загорелся склад на площади 800 квадратных метров.
По данным городского управления ведомства, пожар произошел на Предпортовом проезде, дом 3 и был локализован около 5 часов утра.
"В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", – сообщается сообщении ГУМЧС.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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