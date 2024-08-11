https://ria.ru/20240811/pozhar-1965493953.html

В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе

В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 11.08.2024

В Петербурге двое мужчин пострадали при пожаре на складе

Двое мужчин госпитализированы после пожара на складе в Московском районе Петербурга, локализованном ранним утром в воскресенье, сообщило городское управление... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:59

2024-08-11T11:59

2024-08-11T12:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы после пожара на складе в Московском районе Петербурга, локализованном ранним утром в воскресенье, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС России информировало, что в Петербурге в Московском районе загорелся склад на площади 800 квадратных метров. По данным городского управления ведомства, пожар произошел на Предпортовом проезде, дом 3 и был локализован около 5 часов утра. "В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", – сообщается сообщении ГУМЧС.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)