https://ria.ru/20240811/pozhar-1965462207.html

В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе

В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе - РИА Новости, 11.08.2024

В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе

Спасатели тушат пожар на складе в Московском районе в Петербурге на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:00

2024-08-11T05:00

2024-08-11T05:15

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в Московском районе в Петербурге на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале."В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Московском районе горит склад на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства.Там же добавляется, что на месте работают 28 специалистов и 6 единиц техники МЧС РФ

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия