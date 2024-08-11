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В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе
В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе - РИА Новости, 11.08.2024
В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе
Спасатели тушат пожар на складе в Московском районе в Петербурге на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:00
2024-08-11T05:00
2024-08-11T05:15
происшествия
санкт-петербург
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россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в Московском районе в Петербурге на площади 800 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале."В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Московском районе горит склад на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства.Там же добавляется, что на месте работают 28 специалистов и 6 единиц техники МЧС РФ
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге вспыхнул пожар на складе в Московском районе
В Московском районе Петербурга загорелся склад на площади 800 квадратных метров