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Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/postradavshie-1965487664.html
Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области
Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области
На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:10
2024-08-11T11:10
специальная военная операция на украине
курская область
михаил мурашко
вооруженные силы украины
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе 8 детей", - сказал Мурашко, чьи слова передаются пресс-службой. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область, михаил мурашко, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

Мурашко: в стационарах находятся 69 пострадавших при обстрелах в Курской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе 8 детей", - сказал Мурашко, чьи слова передаются пресс-службой.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныЗдоровье - Общество
 
 
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