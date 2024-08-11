https://ria.ru/20240811/postradavshie-1965487664.html

Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:10

2024-08-11T11:10

2024-08-11T11:10

специальная военная операция на украине

курская область

михаил мурашко

вооруженные силы украины

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе 8 детей", - сказал Мурашко, чьи слова передаются пресс-службой. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, михаил мурашко, вооруженные силы украины, здоровье - общество