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В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.08.2024
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08:28 11.08.2024 (обновлено: 08:29 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html
В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи
В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.08.2024
В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи
Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:28
2024-08-11T08:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область. В регион доставляются палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении.Отмечается, что гуманитарные грузы прибывают в регион со всей России, затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Общество
В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи

МЧС: в Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"МЧС России: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область. В регион доставляются палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что гуманитарные грузы прибывают в регион со всей России, затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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