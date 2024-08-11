https://ria.ru/20240811/pomosch-1965471749.html

В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи

В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.08.2024

В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:28

2024-08-11T08:28

2024-08-11T08:29

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область. В регион доставляются палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении.Отмечается, что гуманитарные грузы прибывают в регион со всей России, затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество