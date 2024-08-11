В Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи
МЧС: в Курскую область доставили около 80 тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Сотрудница МЧС общается с жителями, эвакуированными из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область, грузы прибывают со всей страны, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"МЧС России: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область. В регион доставляются палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарные грузы прибывают в регион со всей России, затем оперштаб, взаимодействуя с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, распределяет помощь населению.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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