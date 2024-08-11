https://ria.ru/20240811/podpole-1965493619.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области
Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:54
2024-08-11T11:54
2024-08-11T11:55
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безопасность
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Удар был в 3:30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства.По его словам, после удара были замечены вертолеты для эвакуации раненых. Завод и стоящая рядом больница используются как место для ротации, заявил он. По селу Кияница проходит трасса Н-07, которая ведет в населенный пункты Заолешное, Гончаровка и Суджа Курской области.По данным подполья, 10 августа в 22.30 был нанесен удар по северо-восточному пригороду Сум, рядом с н.п. Песчаное., где располагается военный городок. Военнослужащие Украины обустроили там полигон для обучения артиллеристов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области
Лебедев: нанесен удар по ПВД ВСУ в Киянице рядом с границей с Курской областью
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Удар был в 3:30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после удара были замечены вертолеты для эвакуации раненых. Завод и стоящая рядом больница используются как место для ротации, заявил он. По селу Кияница проходит трасса Н-07, которая ведет в населенный пункты Заолешное, Гончаровка и Суджа Курской области.
По данным подполья, 10 августа в 22.30 был нанесен удар по северо-восточному пригороду Сум, рядом с н.п. Песчаное., где располагается военный городок. Военнослужащие Украины обустроили там полигон для обучения артиллеристов.