https://ria.ru/20240811/podpole-1965493619.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ недалеко от Курской области

Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:54

2024-08-11T11:54

2024-08-11T11:55

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Удар был в 3:30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства.По его словам, после удара были замечены вертолеты для эвакуации раненых. Завод и стоящая рядом больница используются как место для ротации, заявил он. По селу Кияница проходит трасса Н-07, которая ведет в населенный пункты Заолешное, Гончаровка и Суджа Курской области.По данным подполья, 10 августа в 22.30 был нанесен удар по северо-восточному пригороду Сум, рядом с н.п. Песчаное., где располагается военный городок. Военнослужащие Украины обустроили там полигон для обучения артиллеристов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность