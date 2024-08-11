https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965561145.html

Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона

Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона - РИА Новости, 11.08.2024

Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после ранения в результате атаки украинского дрона, журналист по-прежнему в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:35

2024-08-11T21:35

2024-08-11T21:35

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

евгений попов

родион мирошник

вгтрк

ранение военкора поддубного в курской области

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после ранения в результате атаки украинского дрона, журналист по-прежнему в реанимации и чувствует себя "не очень хорошо". "Все еще не очень хорошо, я в реанимации", - сказал Поддубный в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1". В среду Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. В четверг утром врачи сообщали, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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евгений поддубный, евгений попов, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области, общество