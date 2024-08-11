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Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона
Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона - РИА Новости, 11.08.2024
Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после ранения в результате атаки украинского дрона, журналист по-прежнему в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:35
2024-08-11T21:35
2024-08-11T21:35
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
евгений попов
родион мирошник
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о своем самочувствии после ранения в результате атаки украинского дрона, журналист по-прежнему в реанимации и чувствует себя "не очень хорошо". "Все еще не очень хорошо, я в реанимации", - сказал Поддубный в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1". В среду Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. В четверг утром врачи сообщали, что у журналиста тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
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Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Евгений Попов, Родион Мирошник, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Общество
Поддубный рассказал о самочувствии после атаки украинского дрона
Поддубный заявил, что после атаки дрона ВСУ чувствует себя не очень хорошо