https://ria.ru/20240811/plan-1965267921.html

"Уничтожат за две недели". Раскрыт план ядерной войны против России

"Уничтожат за две недели". Раскрыт план ядерной войны против России - РИА Новости, 11.08.2024

"Уничтожат за две недели". Раскрыт план ядерной войны против России

Нацистская Германия планировала ядерные бомбардировки Советского Союза, используя новейшие средства доставки. Об этом говорят недавно рассекреченные документы... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:01

германия

адольф гитлер

ссср

наса

нквд ссср

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Нацистская Германия планировала ядерные бомбардировки Советского Союза, используя новейшие средства доставки. Об этом говорят недавно рассекреченные документы из архивов ФСБ. Сорвать гитлеровский план удалось едва ли не в последний момент. Кто и как готовил атомное уничтожение СССР — в материале РИА Новости.Сенсационные показанияРаботы у советских чекистов в первые послевоенные месяцы было не меньше, если не больше, чем за все годы Великой Отечественной. Бывших нацистских вождей, чиновников, членов СС, СА и НСДАП, военных и политических деятелей разных уровней по горячим следам отлавливали на руинах павшего рейха. Затем шли многочасовые допросы, которые нередко впечатляли даже самых опытных сотрудников НКВД.Осенью 1945-го в советской зоне оккупации в Берлине на допрос привели группенфюрера СА Вернера Вехтера. В ходе пристрастного разговора оперативники выяснили, что перед ними не простой бывший нацистский чиновник, а начальник генерального реферата вооружения и строительства Министерства пропаганды. Он был вхож в высокие кабинеты, потому обладал самой разнообразной информацией.Но о главном пришлось сразу же доложить в Москву."В 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб", — отметил начальник Оперативного сектора НКВД в Берлине генерал-майор Алексей Сиднев в спецсообщении замнаркому внутренних дел генерал-полковнику Ивану Серову.Москва обратила внимание на послание из Берлина, и вскоре Вехтера допросили лично. Выяснилось, что в первой половине 1945-го, когда коренной прелом уже произошел и советские войска стремительно освобождали Европу, нацелившись в сердце рейха, нацистские вожди готовили "козырь в рукаве".Последняя надежда ГитлераЕдва ли ни единственный шанс на спасение от разгрома Адольф Гитлер видел в ядерном оружии. "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", — говорил фюрер в узком кругу доверенных лиц за несколько месяцев до поражения.В 1930-е немецкие ученые сделали большие шаги в изучении ядерного синтеза. Аналогичными исследованиями занимались в Советском Союзе и США, но именно в Германии в декабре 1938 года физики Отто Ган и Фриц Штрассман впервые в мире осуществили искусственное расщепление ядра атома урана.Идея превратить научные изыскания в военную программу также принадлежит немцам. Ее авторами, как ни странно, были сами ученые. В апреле 1939-го физики Пауль Хартек и Вильгельм Грот направили в Министерство рейхсвера письмо, где подчеркнули: разработки в ядерной физике позволят создать взрывчатое вещество небывалой мощности. Нацистским генералам идея понравилась, проект получил финансирование и гриф секретности.После начала Второй мировой все ядерные разработки перешли под военный контроль. Под руководством доктора Эриха Шумана трудились крупнейшие специалисты: Вальтер Боте, Ханс Гейгер, Курт Дибнер, Карл-Фридрих фон Вайцзеккер и Вернер Гейзенберг. Концерн "ИГ Фарбениндустри" обеспечивал промышленную базу для экспериментов и создание Урана-235. Норвежская фирма Norsk Hydro поставляла тяжелую воду.Создать атомную бомбу и провести полноценные испытания так и не получилось. Среди причин называют плохое финансирование, чрезмерное давление нацистского государства на ученых, а также ошибки самих физиков-ядерщиков. В немалой степени поспособствовали советские и союзнические удары по немецким предприятиям. Однако работы продолжали вести до последних дней войны, что внушало Берлину надежду."В скором времени будет применено новое оружие, которое изменит весь ход войны", — говорил Геббельс в апреле 1945-го. По предположениям Вехтера, нацисты рассчитывали нанести удар в июне. Рейхсминистр пропаганды якобы дал указания составить на этот месяц гороскопы, для предсказания судьбы Гитлера. Их предполагали распространить среди немецкого населения.Однако все было тщетно. Гитлер покончил с собой, Красная армия взяла Берлин, а Германия капитулировала. Ученых, трудившихся над бомбой, союзники интернировали в Великобританию в рамках операции "Эпсилон" и допросили по немецкому ядерному проекту. Поле войны все они продолжили научную деятельность.Когда физикам сообщили об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, они заметно удивились. Немцы считали, что были здесь впереди всех. По некоторым данным, многие ученые в то же время почувствовали облегчение, ведь первое в мире боевое применение атомного оружия произошло без их участия.Ничего не закончилосьВ годы войны также разрабатывали средства доставки ядерного боеприпаса. Для ударов по Уралу и Средней Азии создавали специальные самолеты-бомбардировщики, о которых Вехтеру стало известно от редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса."В феврале 1945-го по поручению министра пропаганды Геббельса он выезжал в командировку в город Целле и встречался там со своим знакомым — начальником военно-воздушной школы специального назначения полковником Германом Хайо, который в частной беседе рассказал ему, что школа имеет на вооружении самолеты новейшей конструкции", — говорил на допросе Вехтер.Атомная бомба, доставляемая первой и единственной на тот момент баллистической ракетой дальнего радиуса действия "Фау-2", должна была ударить по военно-промышленным объектам за тысячи километров от Германии. Перехватить и уничтожить ее было бы практически невозможно.Создание "Фау-1" и "Фау-2" курировал генерал-майор вермахта Вальтер Дорнбергер. В начале мая 1945-го, чтобы избежать советского плена, он сдался американским войскам вместе с главным разработчиком ракет, членом НСДАП штурмбанфюрером СС Вернером фон Брауном. Американцы передали генерала Великобритании, откуда он все же переехал в США после двух лет тюрьмы.Позднее Дорнбергер трудился в американской авиапромышленной корпорации Bell Aircraft, играл ключевую роль в создании экспериментального гиперзвукового самолета X-15 и консультировал командование ВВС США. В честь бывшего нацистского генерала в 1984 году Минобороны ФРГ назвало базу, где размещалась первая в Европе батарея ЗРК Patriot.Фон Брауна, который был членом СС, в рамках операции "Скрепка" сразу вывезли в США. Вашингтон неспроста считал его особо ценным кадром: отставной нацист стал отцом американского ракетостроения и космической программы. Также он участвовал в разработке концепции орбитальной войны с СССР.Таким образом, история немецкого атомного проекта не закончилась в мае 1945-го. Тот, кто не смог ударить по Советскому Союзу тогда, получил второй шанс. США стали доминировать, правда, недолго: 29 августа 1949 года в 7:00 утра на полигоне в Семипалатинской области СССР впервые испытал свою ядерную бомбу. Так две сверхдержавы вступили в страшную и затяжную гонку.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, адольф гитлер, ссср, наса, нквд ссср